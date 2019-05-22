Василий Лановой провёл творческий вечер в Орле
22.05.2019
Мероприятие состоялось 21 мая в театре «Свободное пространство». Народный артист СССР рассказал о своих детских годах, которые пришлись на годы Великой Отечественной войны, творческом пути, движении «Бессмертный полк», а также прочёл стихи на военную тематику.
Также актёр посетил сквер Танкистов и возложил цветы к Вечному огню.
Творческий вечер Ланового прошёл в Орле в рамках патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».
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