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Орел04.02.2019 Понедельник 14:57
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  3. Валидаторы, которые установят в маршрутках Орла, не будут поддерживать банковские карты с пин-кодом

Валидаторы, которые установят в маршрутках Орла, не будут поддерживать банковские карты с пин-кодом

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04.02.2019

Расплачиваться можно будет только «бесконтактным» способом — прикладывая карту к валидатору, а не засовывая её в устройство. Об этом сообщил начальник транспортного отдела Орла Вадим Хрипунов. Как уточнил чиновник, поменять карту, для использования которой необходим пин-код, на карту указанного образца можно в банке—изготовителе.

С 10 февраля в Орле вводятся новые цены на проезд в общественном транспорте. При расплате наличными средствами стоимость одной поездки вырастет с 17 до 20 рублей. При расплате картой цена останется прежней — 17 рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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