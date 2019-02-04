Валидаторы, которые установят в маршрутках Орла, не будут поддерживать банковские карты с пин-кодом

Расплачиваться можно будет только «бесконтактным» способом — прикладывая карту к валидатору, а не засовывая её в устройство. Об этом сообщил начальник транспортного отдела Орла Вадим Хрипунов. Как уточнил чиновник, поменять карту, для использования которой необходим пин-код, на карту указанного образца можно в банке—изготовителе.

С 10 февраля в Орле вводятся новые цены на проезд в общественном транспорте. При расплате наличными средствами стоимость одной поездки вырастет с 17 до 20 рублей. При расплате картой цена останется прежней — 17 рублей.