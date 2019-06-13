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Валерий Лагоша ушёл с должности худрука «Свободного пространства»

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13.06.2019

После этого в театре принято решение временно отказаться от должности художественного руководителя. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В данный момент функции худрука театра исполняет художественный совет. Главным режиссёром «Свободного пространства» остаётся Сергей Пузырёв, назначенный на этот пост в мае текущего года.

Валерий Лагоша исполнял обязанности худрука с 2017 года, до этого много лет данную должность занимал Александр Михайлов.

Теги:ОрёлОрловская область

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