Валерий Лагоша ушёл с должности худрука «Свободного пространства»
13.06.2019
После этого в театре принято решение временно отказаться от должности художественного руководителя. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
В данный момент функции худрука театра исполняет художественный совет. Главным режиссёром «Свободного пространства» остаётся Сергей Пузырёв, назначенный на этот пост в мае текущего года.
Валерий Лагоша исполнял обязанности худрука с 2017 года, до этого много лет данную должность занимал Александр Михайлов.
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