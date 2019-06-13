Валерий Лагоша ушёл с должности худрука «Свободного пространства»

После этого в театре принято решение временно отказаться от должности художественного руководителя. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В данный момент функции худрука театра исполняет художественный совет. Главным режиссёром «Свободного пространства» остаётся Сергей Пузырёв, назначенный на этот пост в мае текущего года.

Валерий Лагоша исполнял обязанности худрука с 2017 года, до этого много лет данную должность занимал Александр Михайлов.