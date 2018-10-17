Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России».

Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко заявила, что считает конкурс одним из самых удачных проектов и реальным социальным лифтом.

Также спикер Совфеда рассказала, что участвовала в подобном международном проекте, который осуществлялся силами СССР и США, и даже жила в семье американского сенатора.