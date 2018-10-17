Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе "Лидеры России"
17.10.2018
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России».
Об этом сообщает ТАСС.
Матвиенко заявила, что считает конкурс одним из самых удачных проектов и реальным социальным лифтом.
Также спикер Совфеда рассказала, что участвовала в подобном международном проекте, который осуществлялся силами СССР и США, и даже жила в семье американского сенатора.
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