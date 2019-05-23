Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.05.2019 Четверг 16:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Вадим Потомский отказался комментировать информацию о своём возможном назначении на пост главы Республики Коми

Вадим Потомский отказался комментировать информацию о своём возможном назначении на пост главы Республики Коми

Версия для печати

23.05.2019

«Сотрудники администрации президента никаких комментариев никогда не дают» — пояснил Потомский представителям портала «7×7».

В данный момент Вадим Потомский, занимавший должность губернатора Орловской области с 2014 по 2017 годы, является заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Информация о его новом возможном назначении появилась сегодня в Telegram-канале «Незыгарь».

Несколько дней назад Александр Ремига, который при Потомском работал заместителем председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, стал министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54795

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.05.2019

Мэр Орла поздравил Юрия Сёмина с победой футбольного клуба «Локомотив» в Кубке России

23.05.2019

Каждая площадка для буккроссинга обойдётся Орлу примерно в 50 тысяч рублей

23.05.2019

Горсовет не будет рассматривать вопрос о повышении штрафов для безбилетников

23.05.2019

В Орле ремонтируют 41 двор

23.05.2019

Орловчане выбрали любимые места в Орле

$ USD64.4913(+0.08)24.05
€ EUR71.8369(-0.01)24.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online