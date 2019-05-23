Вадим Потомский отказался комментировать информацию о своём возможном назначении на пост главы Республики Коми
23.05.2019
«Сотрудники администрации президента никаких комментариев никогда не дают» — пояснил Потомский представителям портала «7×7».
В данный момент Вадим Потомский, занимавший должность губернатора Орловской области с 2014 по 2017 годы, является заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Информация о его новом возможном назначении появилась сегодня в Telegram-канале «Незыгарь».
Несколько дней назад Александр Ремига, который при Потомском работал заместителем председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, стал министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
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