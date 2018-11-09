В эти минуты в Орле в историко-литературном квартале проходят торжества, посвящённые юбилею Тургенева, с участием губернатора Андрея Клычкова
09.11.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, открывая мероприятие, отметил, что Тургенев, со дня рождения которого прошло ровно 200 лет, сегодня не только по-прежнему важен, но и актуален.
Также глава области подчеркнул важную роль, которую наш земляк сыграл как популяризатор русской литературы в Европе.
После Клычков и другие почётные гости, в том числе спикер Областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, осмотрели Тургеневский (или Рябиновый сквер) у музея Тургенева. Сегодня в честь знаменательной даты здесь установили фотоэкспозицию, посвящённую юбилею.
Затем губернатор принял участие в символической церемонии посадки саженца рябины.
Также в рамках праздника состоялось выступление фольклорных коллективов.