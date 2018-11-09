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Орел09.11.2018 Пятница 11:39
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В эти минуты в Орле в историко-литературном квартале проходят торжества, посвящённые юбилею Тургенева, с участием губернатора Андрея Клычкова

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09.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, открывая мероприятие, отметил, что Тургенев, со дня рождения которого прошло ровно 200 лет, сегодня не только по-прежнему важен, но и актуален.

Также глава области подчеркнул важную роль, которую наш земляк сыграл как популяризатор русской литературы в Европе.

После Клычков и другие почётные гости, в том числе спикер Областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, осмотрели Тургеневский (или Рябиновый сквер) у музея Тургенева. Сегодня в честь знаменательной даты здесь установили фотоэкспозицию, посвящённую юбилею.

Затем губернатор принял участие в символической церемонии посадки саженца рябины.

Также в рамках праздника состоялось выступление фольклорных коллективов.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьТургеневюбилейгубернаторКлычков

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