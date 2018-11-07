В Знаменском районе в результате пожара погиб человек

Орловцу было 49 лет.

Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в селе Ждимир накануне вечером. Загорелся жилой дом.

Пожару присвоили повышенный номер сложности.

В результате ЧП дом выгорел изнутри на площади 64 квадратных метра.