В Знаменском районе в результате пожара погиб человек
07.11.2018
Орловцу было 49 лет.
Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в селе Ждимир накануне вечером. Загорелся жилой дом.
Пожару присвоили повышенный номер сложности.
В результате ЧП дом выгорел изнутри на площади 64 квадратных метра.
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