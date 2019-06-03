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  3. В Змиёвке благоустроят парковую зону между улицами Жадова и Степанова

В Змиёвке благоустроят парковую зону между улицами Жадова и Степанова

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03.06.2019

Подрядчик определён, это ООО «Профстрой». На работы из бюджетов Орловской области и городского поселения выделено 3 млн. 330 тысяч рублей.

На площадке расположат уличные тренажеры, антивандальный и всепогодный теннисный стол, для детей — игровой комплекс, качели, карусели, качалку на пружине и балансир. Все работы должны быть выполнены до 15 июля, передаёт «РИА 57».

Теги:ОрёлОрловская Область

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