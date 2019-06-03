В Змиёвке благоустроят парковую зону между улицами Жадова и Степанова
03.06.2019
Подрядчик определён, это ООО «Профстрой». На работы из бюджетов Орловской области и городского поселения выделено 3 млн. 330 тысяч рублей.
На площадке расположат уличные тренажеры, антивандальный и всепогодный теннисный стол, для детей — игровой комплекс, качели, карусели, качалку на пружине и балансир. Все работы должны быть выполнены до 15 июля, передаёт «РИА 57».
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