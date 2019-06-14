В Железнодорожном районе Орла устанавливают новые контейнеры и бункеры для мусора

Этой работой занимается ООО «Экологистик» — новый перевозчик отходов, заключивший договор с компанией «Зелёная роща», региональным оператором по обращению с ТКО .

По самой актуальной информации в районе установлено 32 бункера на 8 кубических метров каждый, а также 160 контейнеров объёмом 1,1 кубических метра и 228 контейнеров объёмом 0,8 кубических метра.

Всего в районе планируется разместить 650 контейнеров и 36 бункеров.

Как уточнили в «Зелёной роще», одновременно новый перевозчик ликвидирует стихийные свалки, которые образовались в результате несанкционированных сбросов ТКО в местах накопления отходов.