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Орел21.05.2019 Вторник 14:04
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В Железнодорожном районе Орла определили место для «собачьей площадки»

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21.05.2019

Площадку для выгула собак планируется оборудовать на набережной Дубровинского у дома № 94. Об этом сообщил мэр Орла Василий Новиков.

Реализация проекта обойдётся в сумму от 150 до 200 тысяч рублей. Вероятно, закупку оборудования профинансируют в рамках исполнения наказов избирателей Орловского городского совета народных депутатов.

Необходимость в создании площадки появилась из-за того, что здешние жители часто выгуливают «друзей человека» на набережной Оки, при этом иногда забывая о намордниках и поводках. В результате собаки время от времени нападают на случайных прохожих.

Теги:ОрёлОрловская область

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