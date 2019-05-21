В Железнодорожном районе Орла определили место для «собачьей площадки»

Площадку для выгула собак планируется оборудовать на набережной Дубровинского у дома № 94. Об этом сообщил мэр Орла Василий Новиков.

Реализация проекта обойдётся в сумму от 150 до 200 тысяч рублей. Вероятно, закупку оборудования профинансируют в рамках исполнения наказов избирателей Орловского городского совета народных депутатов.

Необходимость в создании площадки появилась из-за того, что здешние жители часто выгуливают «друзей человека» на набережной Оки, при этом иногда забывая о намордниках и поводках. В результате собаки время от времени нападают на случайных прохожих.