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В Железнодорожном районе Орла не хватает мест в детских садах

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14.02.2019

Сегодня ситуацию обсудили на профильном комитете Областного совета.

Как выяснилось, в районе существует большая очередь в детские сады. Как сообщают «Орловские новости», депутат Облсовета Олег Кошелев считает, что её реальные размеры могут достигать четырёх тысяч человек. Замначальника управления образования администрации Орла назвала цифру в 769 человек.

Между тем, реальных вариантов оперативно «разгрузить» садики в Железнодорожном районе нет. Единственный быстрый путь — это создание пристроек к существующим детским садам. В частности, к садику № 15 (это даст дополнительно 25 мест). Также родителям могут предложить места в садиках других районов Орла.

Строительство же новых детсадов в Железнодорожном районе возможно только после освобождения земельных участков путём сноса существующих на них в данный момент строений. Сейчас свободной земли для этого нет.

Теги:ОрёлОрловская областьОблсоветобразованиедетские сады

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