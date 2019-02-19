В Железнодорожном районе Орла могут сменить компанию, вывозящую мусор

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии города.

Директор ООО «УК «Зеленая Роща», регионального оператора по обращению с ТКО, Дмитрий Хроменков рассказал, что, если ситуация не изменится к лучшему в течение двух ближайших недель, оператору придётся менять перевозчика.

Сейчас вывозом мусора в районе (а также на прилегающих территориях) занимается ООО «ЭКОТЕКСИТИ». Как сообщает «РИА 57», некоторые площадки в Железнодорожном не убирались с начала этого года. Всего в городе насчитывается около 45 проблемных мусорных площадок, где отходы не вывозятся вовсе или вывозятся нерегулярно. Большинство из них — в Железнодорожном районе.