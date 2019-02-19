Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.02.2019 Вторник 14:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Железнодорожном районе Орла могут сменить компанию, вывозящую мусор

В Железнодорожном районе Орла могут сменить компанию, вывозящую мусор

Версия для печати

19.02.2019

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии города.

Директор ООО «УК «Зеленая Роща», регионального оператора по обращению с ТКО, Дмитрий Хроменков рассказал, что, если ситуация не изменится к лучшему в течение двух ближайших недель, оператору придётся менять перевозчика.

Сейчас вывозом мусора в районе (а также на прилегающих территориях) занимается ООО «ЭКОТЕКСИТИ». Как сообщает «РИА 57», некоторые площадки в Железнодорожном не убирались с начала этого года. Всего в городе насчитывается около 45 проблемных мусорных площадок, где отходы не вывозятся вовсе или вывозятся нерегулярно. Большинство из них — в Железнодорожном районе.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52950

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.02.2019

Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле

19.02.2019

24 февраля в Орле пройдёт турнир по любительской рыбалке

19.02.2019

Мэр Орла жёстко раскритиковал руководителей УКХ и «Спецавтобазы»

19.02.2019

Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв

19.02.2019

В администрации Орловской области наградили талантливую молодёжь

$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online