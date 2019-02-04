В здании отделения Пенсионного фонда по Орловской области сделают капремонт за несколько миллионов рублей

Начальная цена госконтракта составляет 3 739 700 рублей. Средства выделяются из казны фонда.

Победителем аукциона станет компания, предложившая наименьшую цену из всех. Итоги подведут 22 февраля. Сам ремонт нужно сделать до ноября 2019 года.