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Орел04.02.2019 Понедельник 11:48
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  3. В здании отделения Пенсионного фонда по Орловской области сделают капремонт за несколько миллионов рублей

В здании отделения Пенсионного фонда по Орловской области сделают капремонт за несколько миллионов рублей

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04.02.2019

Начальная цена госконтракта составляет 3 739 700 рублей. Средства выделяются из казны фонда.

Победителем аукциона станет компания, предложившая наименьшую цену из всех. Итоги подведут 22 февраля. Сам ремонт нужно сделать до ноября 2019 года.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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