В здании отделения Пенсионного фонда по Орловской области сделают капремонт за несколько миллионов рублей
04.02.2019
Начальная цена госконтракта составляет 3 739 700 рублей. Средства выделяются из казны фонда.
Победителем аукциона станет компания, предложившая наименьшую цену из всех. Итоги подведут 22 февраля. Сам ремонт нужно сделать до ноября 2019 года.
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