В здании фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева откроется выставка продукции орловских предприятий
26.02.2019
Экспозиция будет работать на постоянной основе. Выставка будет рассказывать о развитии промышленности в Орловской области на наглядных примерах. Будут использоваться и видеоматериалы. Для экспозиции разработают единый дизайн.
Проект планируется реализовать в рамках соглашения, подписанного между региональным Департаментом промышленности и торговли и опорным вузом области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53101
Другие новости раздела
26.02.2019
ГИБДД сообщило о местах установки приборов фотофиксации нарушений ПДД в Орловской области на 26 февраля
$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?