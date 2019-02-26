В здании фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева откроется выставка продукции орловских предприятий

Экспозиция будет работать на постоянной основе. Выставка будет рассказывать о развитии промышленности в Орловской области на наглядных примерах. Будут использоваться и видеоматериалы. Для экспозиции разработают единый дизайн.

Проект планируется реализовать в рамках соглашения, подписанного между региональным Департаментом промышленности и торговли и опорным вузом области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.