В здании администрации Орловской области оборудуют ситуационный центр

Аукцион, на котором разыграют право на создание информационно-аналитической системы, размещён на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта 12 миллионов 700 тысяч рублей. Победителя определят в декабре, тогда же будут проделаны и все работы.

Распоряжение о создании центра подписал глава региона Андрей Клычков.

Центр будет представлять собой помещение, оснащённое видеосвязью, где, анализируя поступающую информацию, чиновники будут оперативно принимать важные решения.