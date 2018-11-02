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Орел02.11.2018 Пятница 15:14
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  3. В здании администрации Орловской области оборудуют ситуационный центр

В здании администрации Орловской области оборудуют ситуационный центр

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02.11.2018

Аукцион, на котором разыграют право на создание информационно-аналитической системы, размещён на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта 12 миллионов 700 тысяч рублей. Победителя определят в декабре, тогда же будут проделаны и все работы.

Распоряжение о создании центра подписал глава региона Андрей Клычков.

Центр будет представлять собой помещение, оснащённое видеосвязью, где, анализируя поступающую информацию, чиновники будут оперативно принимать важные решения.

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