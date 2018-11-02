В здании администрации Орловской области оборудуют ситуационный центр
02.11.2018
Аукцион, на котором разыграют право на создание информационно-аналитической системы, размещён на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта 12 миллионов 700 тысяч рублей. Победителя определят в декабре, тогда же будут проделаны и все работы.
Распоряжение о создании центра подписал глава региона Андрей Клычков.
Центр будет представлять собой помещение, оснащённое видеосвязью, где, анализируя поступающую информацию, чиновники будут оперативно принимать важные решения.
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