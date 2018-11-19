Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.11.2018 Понедельник 11:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Заводском районе Орла обнаружен труп мужчины с ножевым ранением

В Заводском районе Орла обнаружен труп мужчины с ножевым ранением

Версия для печати

19.11.2018

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело нашли на улице Розы Люксембург у дома 52.

Погибшему был 41 год. Сообщается, что он был судим, а также имел при себе нож.

Ранение было нанесено в подмышку. Следователи не исключают, что он сам нанёс его себе по неосторожности.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Теги:ОрелОрёлОрловская областькриминалубийствоСледственный комитет

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50661

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.11.2018

На выходных ГИБДД задержало пятерых водителей, подозреваемых в «нетрезвой езде»

19.11.2018

На этой неделе Орёл посетит известный православный публицист Павел Великанов

19.11.2018

Заводской районный суд Орла оставил экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД под стражей

19.11.2018

В Орловской области за один день сгорели два автомобиля

19.11.2018

Орловцы сняли на видео, как асфальт кладут в снег

$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online