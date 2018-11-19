В Заводском районе Орла обнаружен труп мужчины с ножевым ранением

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело нашли на улице Розы Люксембург у дома 52.

Погибшему был 41 год. Сообщается, что он был судим, а также имел при себе нож.

Ранение было нанесено в подмышку. Следователи не исключают, что он сам нанёс его себе по неосторожности.

Сейчас по данному факту проводится проверка.