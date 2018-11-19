В Заводском районе Орла обнаружен труп мужчины с ножевым ранением
19.11.2018
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Тело нашли на улице Розы Люксембург у дома 52.
Погибшему был 41 год. Сообщается, что он был судим, а также имел при себе нож.
Ранение было нанесено в подмышку. Следователи не исключают, что он сам нанёс его себе по неосторожности.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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