В Заводском районе Орла горела «семёрка»
04.03.2019
«ВАЗ-2107», припаркованный на Черепичной улице, загорелся 2 марта утром.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов и ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить моторный отсек. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
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