В Заводском районе Орла горела «семёрка»

«ВАЗ-2107», припаркованный на Черепичной улице, загорелся 2 марта утром.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов и ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить моторный отсек. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.