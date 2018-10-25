В «Зареченском» микрорайоне Орла заложили новый православный храм
25.10.2018
На месте, где появится церковь, провели молебен. В нём участвовал митрополит Орловский и Болховский Антоний.
Перед началом службы он обсудил с верующими варианты названия будущего храма. Мнения не разошлись — как и планировалось ранее, церковь назовут в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Как пояснили в митрополии, земля под строительство храма выделена компанией «Орёлстрой» ещё пять лет назад.
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