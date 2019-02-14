В январе уборка кладбищ Орла обошлась в 100 тысяч рублей

Такую сумму пришлось взять из бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

В целом на уборку кладбищ областного центра в этом году запланированы бюджетные расходы в объёме 7,65 миллиона рублей. В сферу ответственности городского Управления Коммунальным Хозяйством входят семь мест захоронений (Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепёшкинское, Наугорское, Лужковское, Иоанно-Богословское и Историко-мемориальное кладбища).