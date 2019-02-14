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  3. В январе уборка кладбищ Орла обошлась в 100 тысяч рублей

В январе уборка кладбищ Орла обошлась в 100 тысяч рублей

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14.02.2019

Такую сумму пришлось взять из бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

В целом на уборку кладбищ областного центра в этом году запланированы бюджетные расходы в объёме 7,65 миллиона рублей. В сферу ответственности городского Управления Коммунальным Хозяйством входят семь мест захоронений (Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепёшкинское, Наугорское, Лужковское, Иоанно-Богословское и Историко-мемориальное кладбища).

Теги:ОрёлОрловская областькладбищаблагоустройствомэрия Орла

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