В январе уборка кладбищ Орла обошлась в 100 тысяч рублей
14.02.2019
Такую сумму пришлось взять из бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.
В целом на уборку кладбищ областного центра в этом году запланированы бюджетные расходы в объёме 7,65 миллиона рублей. В сферу ответственности городского Управления Коммунальным Хозяйством входят семь мест захоронений (Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепёшкинское, Наугорское, Лужковское, Иоанно-Богословское и Историко-мемориальное кладбища).
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