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  3. В январе 2019 года на федеральных трассах в Орловской области произошло 19 ДТП

В январе 2019 года на федеральных трассах в Орловской области произошло 19 ДТП

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05.02.2019

В этих авариях погибли 6 и пострадали 19 человек. Такую информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Наибольшее количество серьёзных ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» (их итог — 5 погибших и 4 пострадавших).

При этом одной из самых типичных причин таких аварий остаётся выезд на встречную полосу (в том числе, при попытках обогнать другой автомобиль).

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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