В январе 2019 года на федеральных трассах в Орловской области произошло 19 ДТП
05.02.2019
В этих авариях погибли 6 и пострадали 19 человек. Такую информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Наибольшее количество серьёзных ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» (их итог — 5 погибших и 4 пострадавших).
При этом одной из самых типичных причин таких аварий остаётся выезд на встречную полосу (в том числе, при попытках обогнать другой автомобиль).
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