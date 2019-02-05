В январе 2019 года на федеральных трассах в Орловской области произошло 19 ДТП

В этих авариях погибли 6 и пострадали 19 человек. Такую информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Наибольшее количество серьёзных ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» (их итог — 5 погибших и 4 пострадавших).

При этом одной из самых типичных причин таких аварий остаётся выезд на встречную полосу (в том числе, при попытках обогнать другой автомобиль).