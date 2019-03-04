В воскресенье в Орле перекроют центр из-за гуляний в честь Масленицы
04.03.2019
Основные торжества (народные гуляния и праздничный концерт) состоятся на площади Ленина в это воскресенье после полудня.
В связи с этим стоянка автомобилей будет запрещена на площади Ленина на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, 11, а также на улице Горького от дома № 28 до перекрёстка с улицей Пионерской. Запрет вводится с 06:00 до 16:00.
Движение автомобильного транспорта будет запрещено на этих же участках, но уже в период с 11:00 до 16:00. Об этом сообщили в мэрии.
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