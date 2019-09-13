В военкоматах Орла «произошла революция»
13.09.2019
Все районные военные комиссариаты областного центра объединили в один общегородской. Это сделано в соответствии с решением Министерства обороны.
Изменения введены с 1 сентября. Об этом сообщает мэрия Орла.
Военкомат Орла возглавил Владимир Алёхин. Ранее он руководил отделением по Заводскому и Советскому районам.
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