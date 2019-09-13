В военкоматах Орла «произошла революция»

Все районные военные комиссариаты областного центра объединили в один общегородской. Это сделано в соответствии с решением Министерства обороны.

Изменения введены с 1 сентября. Об этом сообщает мэрия Орла.

Военкомат Орла возглавил Владимир Алёхин. Ранее он руководил отделением по Заводскому и Советскому районам.