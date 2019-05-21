В водах Орлика не нашли подозрительных веществ
21.05.2019
О результатах исследования проб воды сообщили в администрации города Орла. Работой занимались специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».
Анализ не выявил превышения предельно допустимой концентрации поверхностно-активных веществ, способных вызвать пенообразование. Таким образом, происхождение странной пены в водах Орлика пока остаётся невыясненным.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54731
Другие новости раздела
$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?