В водах Орлика не нашли подозрительных веществ

О результатах исследования проб воды сообщили в администрации города Орла. Работой занимались специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».

Анализ не выявил превышения предельно допустимой концентрации поверхностно-активных веществ, способных вызвать пенообразование. Таким образом, происхождение странной пены в водах Орлика пока остаётся невыясненным.