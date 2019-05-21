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Орел21.05.2019 Вторник 17:11
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В водах Орлика не нашли подозрительных веществ

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21.05.2019

О результатах исследования проб воды сообщили в администрации города Орла. Работой занимались специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».

Анализ не выявил превышения предельно допустимой концентрации поверхностно-активных веществ, способных вызвать пенообразование. Таким образом, происхождение странной пены в водах Орлика пока остаётся невыясненным.

Теги:ОрёлОрловская область

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