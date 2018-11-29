В Верховском районе троих мужчин подозревают в краже 500 килограммов металлических изделий

Кража произошла на заводе. Один из собственников предприятия вовремя заметил подозрительную машину, отъезжающую от здания, и сообщил в полицию. Подозреваемых задержали «по горячим следам» — машина вывозила металл с территории завода.

Как сообщает Управление МВД, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанные (трое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет) были отпущены под подписку о невыезде.