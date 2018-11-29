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  3. В Верховском районе троих мужчин подозревают в краже 500 килограммов металлических изделий

В Верховском районе троих мужчин подозревают в краже 500 килограммов металлических изделий

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29.11.2018

Кража произошла на заводе. Один из собственников предприятия вовремя заметил подозрительную машину, отъезжающую от здания, и сообщил в полицию. Подозреваемых задержали «по горячим следам» — машина вывозила металл с территории завода.

Как сообщает Управление МВД, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанные (трое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет) были отпущены под подписку о невыезде.

Теги:ОрелОрёлОрловская областькражаМВДполиция

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