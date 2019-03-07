В Верховском районе суд обязал администрацию обеспечить жильём сироту
07.03.2019
Иск в суд направила районная прокуратура.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, проведённой после обращения гражданина, местный житель, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждался в жилом помещении и стоял на соответствующем учёте. Причём — с 2013 года. Однако, в нарушение требований Федерального закона, администрация района так и не решила его «квартирный вопрос».
Теперь местным чиновникам придётся сделать это, чтобы исполнить судебное решение. Оно уже вступило в свою законную силу.
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