В УМВД РФ по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии

В мероприятии принял участие Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Провел заседание начальник УМВД РФ по Орловской области Юрий Савенков.

Основные вопросы повестки касались принимаемых мер по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных сильнодействующих средств и их аналогов, а также итогов проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак — 2019».

«За последние 10 месяцев вами обеспечена безопасность при проведении почти четырех тысяч массовых общественно-политических мероприятий, — подчеркнул Андрей Клычков. — В регионе ведется большая работа по обеспечению правопорядка и как результат уменьшается количество преступлений, снижена аварийность на дорогах. Особо хочу отметить вашу роль в противодействии коррупции».

Губернатор также отметил, что эффективная работа орловских полицейских способствует успешному решению задач, которые Правительство области ставит в число стратегических приоритетов — это улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности и создание условий для комфортной работы бизнеса, дальнейшее развитие предпринимательства в регионе.

Лучшие сотрудники правоохранительных органов были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора, а также ведомственными наградами.