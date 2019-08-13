В турнире водителей автозаков победил сотрудник СИЗО-1 Орла
13.08.2019
Олега Санькова признали победителем конкурса Управления ФСИН по Орловской области «Лучший водитель уголовно-исполнительной системы».
Всего в профессиональных соревнованиях участвовали семеро человек. Они прошли испытания на «параллельную парковку», «гараж» и «змейку». Также жюри проверило знание правил дорожного движения и техническое состояние автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.
Второе и третье места заняли Сергей Сидоров (сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию) и Александр Кирьянов (инспектор по Железнодорожному району Орла).
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