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  3. В турнире водителей автозаков победил сотрудник СИЗО-1 Орла

В турнире водителей автозаков победил сотрудник СИЗО-1 Орла

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13.08.2019

Олега Санькова признали победителем конкурса Управления ФСИН по Орловской области «Лучший водитель уголовно-исполнительной системы».

Всего в профессиональных соревнованиях участвовали семеро человек. Они прошли испытания на «параллельную парковку», «гараж» и «змейку». Также жюри проверило знание правил дорожного движения и техническое состояние автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Второе и третье места заняли Сергей Сидоров (сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию) и Александр Кирьянов (инспектор по Железнодорожному району Орла).

Теги:ОрёлОрловская область

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