В ТТП Орла выросли зарплаты, но сократился пассажиропоток
22.11.2019
Об этом на заседании профильного комитета Горсовета рассказал гендиректор муниципального предприятия Юрий Гордюшкин.
По его словам, МУП смог поднять зарплату водителям до 18 тысяч рублей в месяц. Это позволило вернуть на предприятие 14 ранее уволившихся сотрудников.
Однако в целом финансовая обстановка на ТТП остаётся сложной. Счета предприятия постоянно блокируют.
Также Гордюшин рассказал, что за последнее время пассажиропоток предприятия сократился на целых 25%. На линии выходят только 19 трамваев и 23 троллейбуса. В итоге, пассажиры просто не могут их дождаться и садятся в гораздо более активные и многочисленные маршрутки.
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