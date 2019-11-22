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Орел22.11.2019 Пятница 12:02
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В ТТП Орла выросли зарплаты, но сократился пассажиропоток

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22.11.2019

Об этом на заседании профильного комитета Горсовета рассказал гендиректор муниципального предприятия Юрий Гордюшкин.

По его словам, МУП смог поднять зарплату водителям до 18 тысяч рублей в месяц. Это позволило вернуть на предприятие 14 ранее уволившихся сотрудников.

Однако в целом финансовая обстановка на ТТП остаётся сложной. Счета предприятия постоянно блокируют.

Также Гордюшин рассказал, что за последнее время пассажиропоток предприятия сократился на целых 25%. На линии выходят только 19 трамваев и 23 троллейбуса. В итоге, пассажиры просто не могут их дождаться и садятся в гораздо более активные и многочисленные маршрутки.

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