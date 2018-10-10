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Орел10.10.2018 Среда 16:13
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  3. В ТПП рассказали о троллейбусе, который участвовал в ДТП с тремя погибшими

В ТПП рассказали о троллейбусе, который участвовал в ДТП с тремя погибшими

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10.10.2018

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла официально прокомментировало ДТП у остановки «Дворец спорта».

Коллектив и руководство предприятия выразило соболезнование родным и близким погибших и пообещало обеспечить необходимые выплаты семьям погибших и пострадавших.

Также в «ТПП» сформирована собственная официальная экспертная комиссия. Она должна выяснить причины и обстоятельства аварии, в которой погибли трое человек.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, троллейбус выпущен в 1989-м году. В 2009-м проводился его капитальный ремонт, был заменён кузов.

Техническое обслуживание производилось в строгом соответствии с правилами.

При выпуске на линию во вторник, 9-го октября, когда и произошла авария, в соответствии с регламентом проводился предрейсовый осмотр троллейбуса, а также медицинское обследование водителя. Никаких замечаний выявлено не было.

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