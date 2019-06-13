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  3. В текущем году в Орле комиссия по легализации заработной платы принесла в городской бюджет 6 миллионов рублей

В текущем году в Орле комиссия по легализации заработной платы принесла в городской бюджет 6 миллионов рублей

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13.06.2019

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С начала года в рамках работы комиссии были заслушаны доклады 158 руководителей организаций. В итоге 30 из них повысили размер заработной платы, ряд других — погасили долги по единому налогу на вменённый доход и по земельному налогу.

Теги:ОрёлОрловская область

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