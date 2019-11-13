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  3. В театре «Свободное пространство» прошел праздничный вечер, посвященный 80-летию Орловской организации «Союза художников России»

В театре «Свободное пространство» прошел праздничный вечер, посвященный 80-летию Орловской организации «Союза художников России»

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13.11.2019

Поздравить представителей этой творческой профессии с юбилеем приехали первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, мэр города Орла Василий Новиков, секретарь Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Греков.

Лучшие орловские художники были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов, а также наградами «Союза художников России» и Орловского городского Совета народных депутатов. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов.

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