В театре «Свободное пространство» пройдёт фотовыставка «Орёл тургеневский»

Театр приглашает к участию в выставке всех желающих. Принимаются фотографии в формате АЗ на любые темы, связанные с Тургеневым.

Выставка приурочена к юбилею писателя.

Экспозиция будет размещена в фойе здания театра во время первого всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне», который пройдёт в Орле с 5 по 17 декабря.