В театре «Свободное пространство» пройдёт фотовыставка «Орёл тургеневский»
28.11.2018
Театр приглашает к участию в выставке всех желающих. Принимаются фотографии в формате АЗ на любые темы, связанные с Тургеневым.
Выставка приурочена к юбилею писателя.
Экспозиция будет размещена в фойе здания театра во время первого всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне», который пройдёт в Орле с 5 по 17 декабря.
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