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Орел28.11.2018 Среда 13:31
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  3. В театре «Свободное пространство» пройдёт фотовыставка «Орёл тургеневский»

В театре «Свободное пространство» пройдёт фотовыставка «Орёл тургеневский»

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28.11.2018

Театр приглашает к участию в выставке всех желающих. Принимаются фотографии в формате АЗ на любые темы, связанные с Тургеневым.

Выставка приурочена к юбилею писателя.

Экспозиция будет размещена в фойе здания театра во время первого всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне», который пройдёт в Орле с 5 по 17 декабря.

Контактный телефон — 8-910-265-05-80.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьТургеневюбилейтеатрвыставка

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