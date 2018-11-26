В связи с выпадением снега ГИБДД напомнила орловцам о правилах вождения в неблагоприятную погоду
26.11.2018
Как рассказали в областном Управлении инспекции, в непогоду ездить надо медленнее. Желательно — с включёнными фарами, чтобы обеспечить хорошую видимость для себя и сделать автомобиль заметнее для других водителей.
Необходимо следить за состоянием щёток стеклоочистителей и уровнем жидкости в бачке, а также за давлением в шинах. Очень важно вовремя перейти на зимнюю «резину».
Также в непогоду нужно особенно внимательно следить за дорожным покрытием, не теряя концентрации. Важно плавно переключать передачи, не допуская резких ускорений или торможений.
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