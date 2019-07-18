В связи с гибелью детей в Орловской области возбуждено уголовное дело

СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в Дмитровске. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Глава орловского управления Следственного комитета Анатолий Щуров взял это дело на личный контроль.

Пожар произошёл 17 июля днём. Как сообщает Управление МЧС, погибли двое мальчиков (3 и 4 лет) и девочка (её возраст — около одного года).

По предварительным данным, которые озвучил главный орловский спасатель Александр Новиков, причиной ЧП могла стать обычная детская шалость. Однако это только одна из текущих версий.