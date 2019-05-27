В "Свободном пространстве" прошли открытые репетиции спектакля "Пижама на шестерых"
27.05.2019
Искрометная комедия поставлена по произведению Марка Камолетти и представляет собой классическую комедию положений, которая никого не оставит без улыбки. Режиссер постановки — артист театра Максим Громов
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Орловская область приняла участие в заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности
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