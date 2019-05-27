Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.05.2019 Понедельник 17:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В "Свободном пространстве" прошли открытые репетиции спектакля "Пижама на шестерых"

В "Свободном пространстве" прошли открытые репетиции спектакля "Пижама на шестерых"

Версия для печати

27.05.2019

Искрометная комедия поставлена по произведению Марка Камолетти и представляет собой классическую комедию положений, которая никого не оставит без улыбки. Режиссер постановки — артист театра Максим Громов

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54866

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.05.2019

В Орле отметили День славянской письменности и культуры

27.05.2019

Орловская область приняла участие в заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности

27.05.2019

В Аграрной неделе Орловской области планируется участие более 2 тысяч человек

27.05.2019

В Орловской области активизирована работа по внедрению проектного управления

27.05.2019

В Орле откроется выставка художественной вырезки из бумаги

$ USD64.4636(-0.15)28.05
€ EUR72.1863(-0.13)28.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online