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  3. В Свердловском районе прошел XXV культурно – спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Свердловском районе прошел XXV культурно – спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

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27.05.2019

В этом году он был посвящен 25 — летию со дня основания Орловского областного реабилитационно — спортивного центра инвалидов имени Б.М. Павленко.

Программа фестиваля состояла из спортивно — развлекательного раздела и конкурсов художественной самодеятельности. Также 250 участников состязались в дартсе, кольцебросе, армлифте, и игре в шахматы.

Завершился фестиваль церемонией награждения. Победителям творческих и спортивных состязаний вручили призы и памятные подарки.

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