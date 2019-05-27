В Свердловском районе прошел XXV культурно – спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
27.05.2019
В этом году он был посвящен 25 — летию со дня основания Орловского областного реабилитационно — спортивного центра инвалидов имени Б.М. Павленко.
Программа фестиваля состояла из спортивно — развлекательного раздела и конкурсов художественной самодеятельности. Также 250 участников состязались в дартсе, кольцебросе, армлифте, и игре в шахматы.
Завершился фестиваль церемонией награждения. Победителям творческих и спортивных состязаний вручили призы и памятные подарки.
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