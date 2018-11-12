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Орел12.11.2018 Понедельник 11:45
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  3. В Свердловском районе полиция установила подозреваемого в краже строительных материалов

В Свердловском районе полиция установила подозреваемого в краже строительных материалов

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12.11.2018

Ночью из сарая, принадлежащего местной жительнице, похитили стройматериалы, а также электроинструмент. Общую стоимость похищенного оценили в 30 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Выяснилось, что к преступлению может иметь отношение местный житель — 31-летний мужчина. Он признал вину.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, подозреваемый успел сбыть похищенное.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДпреступлениекража

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