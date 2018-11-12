В Свердловском районе полиция установила подозреваемого в краже строительных материалов
12.11.2018
Ночью из сарая, принадлежащего местной жительнице, похитили стройматериалы, а также электроинструмент. Общую стоимость похищенного оценили в 30 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Выяснилось, что к преступлению может иметь отношение местный житель — 31-летний мужчина. Он признал вину.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, подозреваемый успел сбыть похищенное.
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