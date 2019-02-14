В суд передано дело молодой орловчанки, обвиняемой в убийстве и расчленении своего знакомого

Преступление произошло 8 февраля минувшего года в Орле в квартире в одном из домов по улице Бурова.

Как установило следствие, 22-хлетняя девушка задушила 24-хлетнего знакомого. После она расчленила его тело, испугавшись возможных последствий своего поступка. Об этом сообщает Следственный комитет.

Орловчанка обвиняется следствием по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «надругательство над телом умершего».