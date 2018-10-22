В спортивном комплексе ОГУ состоялись очередные игры Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд

Сборная Орловского ГосУниверситета принимала соперниц из Московского политехнического. Итоги оказались неоднозначными.

Первый матч завершился со счётом 5:4 в нашу пользу.

Во втором сборная ОрёлГУ проиграла москвичкам 4:8.

Следующие игры в рамках Чемпионата наша команда проведёт в подмосковных Котельниках 26-го и 27-го октября.

Ранее орловчанки сыграли на выезде в Пензе, однако не набрали очков.