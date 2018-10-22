В спортивном комплексе ОГУ состоялись очередные игры Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд
22.10.2018
Сборная Орловского ГосУниверситета принимала соперниц из Московского политехнического. Итоги оказались неоднозначными.
Первый матч завершился со счётом 5:4 в нашу пользу.
Во втором сборная ОрёлГУ проиграла москвичкам 4:8.
Следующие игры в рамках Чемпионата наша команда проведёт в подмосковных Котельниках 26-го и 27-го октября.
Ранее орловчанки сыграли на выезде в Пензе, однако не набрали очков.
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