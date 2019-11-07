В Спасском-Лутовиново отметят день рождения Тургенева
07.11.2019
201-й день рождения Ивана Тургенева отметят 9 ноября. Усадьба классика приглашает гостей 9 ноября: организаторы подготовили насыщенную программу.
Начнется утро с богослужения в Спасо-Преображенском храме. В 11.00 у входа в усадьбу начнет работу ярмарка. В 12.00 здесь же выступит Спасский хор с программой «Концерт-возвращение». Гостей праздника также ждут экскурсии с элементами театрализованного представления и мастер-классы.
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