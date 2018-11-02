В Советском районе Орла в тестовом режиме заработают новые светофоры

Они уже установлены на перекрёстке Наугорского шоссе и улицы Скворцова, а также на Октябрьской улице у дома 62. Об этом сообщили в ГИБДД.

Так как светофоры только тестируют, режим их работы будет меняться, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо проявить внимательность и осторожность.