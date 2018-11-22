В Советском районе Орла перекрыли одну из улиц
22.11.2018
Автомобильное движение по улице Зои Космодемьянской в районе дома 1 возобновится только в полночь.
Альтернативное движение организовано по Полесской улице.
Причиной для перекрытия стали аварийные работы на участке водопровода. Об этом сообщает мэрия.
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