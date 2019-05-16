В Советском районе Орла неизвестная женщина украла у 94-хлетнего пенсионера документы и деньги

Женщина проникла в квартиру пенсионера, представившись работницей финансовой службы. После её ухода выяснилось, что из квартиры пропали документы и 27 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». В настоящее время полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы.