В Советском районе Орла неизвестная женщина украла у 94-хлетнего пенсионера документы и деньги
16.05.2019
Женщина проникла в квартиру пенсионера, представившись работницей финансовой службы. После её ухода выяснилось, что из квартиры пропали документы и 27 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража». В настоящее время полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы.
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