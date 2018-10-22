В Советском районе Орла активизировались "карманники"

Управление МВД сообщило об активизации «карманников». С начала года от их действий в Советском районе Орла пострадали примерно 80 орловцев.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Основная часть дел раскрыта. Виновные привлечены к ответственности.

Тем не менее, для того, чтобы не попасть в число «потерпевших», следует не забывать о простых правилах. Деньги нужно носить во внутренних карманах, которые закрываются на молнию. Ценные вещи не следует оставлять в публичных местах.

Кроме того, необходимо соблюдать осторожность при общении со случайными встречными, которые сами пытаются вас о чём-то спросить или попросить.

Также «наличку» не стоит пересчитывать прямо на улице или в кафе — для этого нужно уединиться.