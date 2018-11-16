В Сосковском районе мужчина задушил знакомую и получил большой срок

Убийство было совершено с помощью бельевой верёвки. Об этом сообщает прокуратура.

Дело рассматривал Урицкий районный суд. Он признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 11 годами 9 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Известно, что орловец был судим и ранее, а убийство совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая скончалась на месте.