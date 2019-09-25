В СМИ попал ещё один вариант сухого фонтана в сквере Ермолова в Орле

Видеоролик-презентацию альтернативной версии сухого фонтана опубликовал портал «Орловские новости».

Её можно сравнить с первоначальным проектом.

Фонтан планируется построить в 2020 году на средства «Сбербанка» (150 миллионов рублей).

К настоящему моменту городской Совет народных депутатов одобрил изменения в облике сквера Ермолова. Идёт подготовка документации. Также перед началом строительства состоятся публичные слушания.