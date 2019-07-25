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Орел25.07.2019 Четверг 21:58
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В следующем году в Орле подрядчикам «отдадут» 16 улиц

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25.07.2019

Здесь будет сделан ремонт. Соответствующие торги проведут осенью. Контракты с их победителями заключат к началу нового сезона дорожного ремонта. Работы стартуют сразу же после наступления благоприятной погоды.

В данный момент составляется техническое задание и «дорожная карта» по ремонту объектов. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительные средства регионального Дорожного фонда отремонтируют полосы отвода Комсомольской и Московской улиц. Подрядчики, которые займутся выполнением этих заданий, станут известны 29 июля.

Теги:ОрёлОрловская область

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