В следующем году в Орле подрядчикам «отдадут» 16 улиц
25.07.2019
Здесь будет сделан ремонт. Соответствующие торги проведут осенью. Контракты с их победителями заключат к началу нового сезона дорожного ремонта. Работы стартуют сразу же после наступления благоприятной погоды.
В данный момент составляется техническое задание и «дорожная карта» по ремонту объектов. Об этом сообщили в мэрии Орла.
Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительные средства регионального Дорожного фонда отремонтируют полосы отвода Комсомольской и Московской улиц. Подрядчики, которые займутся выполнением этих заданий, станут известны 29 июля.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56214
Другие новости раздела
$ USD63.1572(+0.04)26.07
€ EUR70.294(-0.03)26.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?