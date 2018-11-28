В следующем году ТПП Орла, кроме трамваев и троллейбусов, выпустит на маршруты ещё и автобусы
28.11.2018
Как рассказал замглавы администрации Орла Николай Ванифатов, на баланс предприятия перейдут некоторые из автобусов, подаренных областному центру российской столицей. Затем ТПП сформирует маршруты и выпустит на них транспорт.
Об этом сообщают «Орловские новости».
Сейчас в Орле нет муниципального автобусного перевозчика, так как профильное предприятие ПАТП-1 находится в состоянии банкротства. Всеми автобусными перевозками внутри города занимаются только «частники».
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