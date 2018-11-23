В следующем году новые профессии за государственный счёт смогут получить 295 орловских «предпенсионеров»

Столько граждан предпенсионного возраста в Орловской области обучат новым специальностям за бюджетные средства.

Направление на обучение смогут получить граждане, которым остаётся пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Обучение продлится 3 месяца. На время учёбы будущему специалисту будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 11 тысяч 280 рублей.

Об этом сообщили в правительстве Орловской области.