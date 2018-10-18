В следующем году федеральная казна выделит Орловской области 12 миллиардов рублей
18.10.2018
В следующем году федеральная казна выделит Орловской области примерно 12 миллиардов рублей.
Это 39% от всех планируемых доходов.
Такая информация содержится в проекте бюджета Орловской области на будущий год.
Для получения федеральных субсидий потребуется заключить тридцать одно соглашение с министерствами и ведомствами.
Что касается участия в федеральных госпрограммах, то в будущем году наша область примет участие в девятнадцати из сорока двух программ. В двух из них («Развитие промышленности» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса») напрямую участвуют промышленные предприятия региона.
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