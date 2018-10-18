В следующем году федеральная казна выделит Орловской области 12 миллиардов рублей

В следующем году федеральная казна выделит Орловской области примерно 12 миллиардов рублей.

Это 39% от всех планируемых доходов.

Такая информация содержится в проекте бюджета Орловской области на будущий год.

Для получения федеральных субсидий потребуется заключить тридцать одно соглашение с министерствами и ведомствами.

Что касается участия в федеральных госпрограммах, то в будущем году наша область примет участие в девятнадцати из сорока двух программ. В двух из них («Развитие промышленности» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса») напрямую участвуют промышленные предприятия региона.